Drie op tien Nederlanders kopen oranje spullen voor Koningsdag

Drie op de tien volwassen Nederlanders kopen voor Koningsdag speciale oranje spullen zoals T-shirts, pruiken of mokken met het koningspaar. Gemiddeld geven ze daar naar eigen zeggen 26 euro per persoon aan uit.

Dat meldt ING op basis van eigen onderzoek onder vierduizend Nederlanders van achttien jaar en ouder. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Radio 538.

Bezoek aan vrijmarkt

Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek is van plan Koningsdag te vieren. Een ruime meerderheid van 68 procent heeft een bezoek aan een vrijmarkt op het programma staan of overweegt daar naartoe te gaan. Kopers zijn van plan zo’n 33 euro per persoon uit te geven.

Ondertussen verwachten vrijmarktverkopers bijna 90 euro per persoon te verdienen, volgens ING ongeveer het bedrag dat in voorgaande jaren gemiddeld werd verdiend. Een kwart van de Nederlanders is van plan zelf spullen te gaan verkopen, hoewel bijna 40 procent zegt af te haken bij slecht weer.

De periode vlak voor Koningsdag is de belangrijkste van het jaar voor de Oranjeartikelenshop uit Hengelo. Het bedrijf maakt het grootste deel van de jaaromzet van enkele tonnen in de drie weken voor de verjaardag van de koning. 'Oranje' is voor de eigenaar niet genoeg.