Donderdag geen streekbussen en regionale treinen door staking

In het hele land rijden donderdag geen of minder streekbussen en regionale treinen als gevolg van een staking. Dat heeft vakbond FNV laten weten, nog voordat een ultimatum dat de bonden aan de werkgevers hadden gesteld was verlopen.

De chauffeurs voeren actie tegen de hoge werkdruk. Bij de NS wordt niet gestaakt, maar wel bij regionale treinvervoerders zoals Veolia en Connexxion. Ook de tram in Utrecht rijdt niet. Er werken 12.000 werknemers onder de cao Streekvervoer.

De staking in het streekvervoer duurt op 4 januari de hele dag, het nachtnet zal de nacht van 3 en 4 januari en van 4 op 5 januari wel gewoon rijden. Als werkgevers volharden in hun weigering om goede afspraken te maken, volgen er meer en langduriger stakingen.

Loonsverhoging

Werknemers in het streekvervoer willen duidelijke en concrete afspraken over vermindering van de werkdruk en een loonsverhoging van 3,5 procent over 12 maanden. Werkgevers willen geen afspraken maken over vermindering van werkdruk en bieden niet meer dan 2 procent loonsverhoging. "De bazen in het streekvervoer worden zo langzamerhand slavendrijvers", zei Paula Verhoef van FNV eerder.

"Mensen moeten maar minder gaan drinken, omdat ze anders te vaak naar de wc zouden moeten. Chauffeurs rijden in hun pauzes door omdat ze anders hun tijden niet halen. De baas kijkt continu mee via de boordcomputer. Dat is een verstikkend regiem. De rek is er volledig uit."