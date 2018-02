Dit zijn jullie tips om zo ver mogelijk te komen met een elektrische auto

Wie de natuurkundige wetten volgt weet dat batterijen geen liefhebber zijn van strenge vorst. We schreven gisteren dan ook dat Tesla's en Nissan Leafs het zwaar hebben deze dagen. Het leverde tal van reacties en tips op van elektrische rijders om zoveel mogelijk uit je auto te halen als het koud is.

Blij werd Spencer Roozeboom niet toen hij las dat elektrische auto's het zwaar hebben in de winter. Hij heeft zelf zowel een Tesla Model S als een volledig elektrische Renault Zoe op de oprit staan en merkt weinig van de verminderde actieradius. "Year round heb ik praktisch hetzelfde verbruik." Hij herkent zich dus niet in de dertig procent lagere radius waar de ANWB het over heeft.

Verwarming

Cees van der Laan merkt juist wel dat de vorst een aanslag is op de actieradius van zijn Tesla Model S. "Als ik de cijfers van de ANWB zie dan kom ik redelijk in de buurt", mailt hij.

Een van de oorzaken dat de accu sneller leeg is, is dat de auto elektrisch verwarmd wordt. Maar de Renault van Roozeboom gebruikt een duurzame warmtepomp om de stoelen en het stuur te verwarmen. Dat vindt hij voldoende behaaglijk, waardoor de auto verder nauwelijks verwarmd hoeft te worden. Slim, want het scheelt een hoop elektriciteit.

Genoeg oplaadmogelijkheden

Van der Laan geeft toe dat hij gisteravond zowel de stoelverwarming als de cabineverwarming aan had staan. Tel daarbij op dat hij gemiddeld 130 kilometer per uur reed, waardoor zijn accu sneller leegliep dan normaal. "Je ziet dat er op een afstand van 120 kilometer voor ongeveer 200 kilometer elektriciteit verbruikt is."

Vindt hij dat een probleem? Nee, schrijft hij. Er zijn genoeg oplaadmogelijkheden, zowel oplaadpalen als superchargers. Wie goed de afstand en het verbruik inschat, hoeft nooit in de problemen te komen.

Accu warmhouden

Wie langere afstanden aflegt, heeft relatief minder last van een lagere actieradius, merkt lezer Roco Braas. De accu wordt warm door te rijden, waardoor de vriestemperaturen er geen vat op kunnen krijgen, zegt hij. De Nissan Leafrijder reed gisteren zonder probleem van Amsterdam naar Ossendrecht en weer terug. Een tripje van 336 kilometer met opladen onderweg.

Plug-in hybride

Antoine Vandenbergh rijdt geen volledig elektrische auto, maar de plug-in hybride Volvo XC90. Hij baalt wel van het winterse weer, want zijn auto loopt bij koude temperaturen volledig op de benzinemotor. "Alleen bij een start vanuit de warme garage rijdt de auto elektrisch", schrijft hij. Zonde, want Vandenbergh laadt de auto op met zijn zonnepanelen.

Vastgevroren stekker

Ook voor dat andere probleem voor elektrische rijders, vastgevroren stekkers, is de oplossing nabij. Jean Denis Willemsen tipt ons om daar een bus siliconen spray voor te halen. Zowel de stekker als de deurrubbers kunnen niet aanvriezen, als ze zijn afgenomen met een in siliconen spray gedrenkte doek.

