Dit is het verhaal achter het lege witte schilderij van de koning

Wat moet dat lege, witte schilderij voorstellen op de kerstfoto van koning Willem-Alexander? En wat doet die dure sportwagen buiten? De jaarlijkse kerstfoto van de koning maakt de tongen los.

"Dat witte schilderij is een filmdoek waar Willem-Alexander de wedstrijden van Oranje op kijkt", twittert Ronald. Een ander noemt het schilderij gekscherend: 'Witte kerst.'

Grootheid

Achter het 'witte vlak' blijkt een bijzonder verhaal te zitten. "We kijken hier naar een echte Ad Dekkers", zegt kunstkenner Willem Baars. "Het werk heet: Vierkant met Sector. Het komt uit 1968. Het is een wit vlak met een zaagsnede. Er zijn vier identieke exemplaren van. Eén hangt in het Stedelijk Museum."

Prinses Beatrix heeft een grote voorliefde voor Dekkers, weet de kunstkenner. Volgens Baars behoort Dekkers tot de grote kunstenaren die Nederland in de twintigste eeuw heeft gekend. "Vergelijkbaar met Piet Mondriaan."

Huwelijkscadeau

Kunstenaar Peter Struycken was goed bevriend met Dekkers die in 1974 overleed. Het is een bijzonder werk, weet Struycken. "Het is namelijk een huwelijkscadeau. Beatrix heeft dit schilderij aan Willem-Alexander en prinses Máxima gegeven toen ze gingen trouwen."

Volgens de kunstkenners is het schilderij nu zo'n 80.000 euro waard. "Beatrix heeft het voor veel minder gekocht. Dekkers is de laatste jaren flink in waarde gestegen", weet Struycken. "Door de zaagsnede weet Dekkers met minimale middelen een maximaal effect te krijgen. Het is een prachtig werk. Het werk van Dekkers is ook heel vertrouwd voor Beatrix. En dat het nu zo prominent in beeld is, betekent dat de koning het ook zeer respecteert."

Sportwagen bij het raam

Niet alleen het witte schilderij valt op, op de jaarlijkse kerstfoto. Ook de sportwagen buiten, is niet onopgemerkt gebleven. "Die wagen is meer waard dan het werk van Dekkers", grapt kunstkenner Willem Baars. Twitteraars verbazen zich verder over het ontbreken van een kerstboom en kerstversieringen.

De kersttoespraak van de koning heeft op eerste kerstdag bijna 1,7 miljoen kijkers getrokken. In zijn toespraak roept de koning Nederlanders op om zich open te stellen voor vreemden. "Niet zoeken naar een groter ik, maar zoeken naar een groter wij", zei de koning.

Bekijk hier de volledige kersttoespraak van de koning:

Koning Willem-Alexander roept op tot 'zoeken naar een groter wij'.

