Dit is Chris, een van de 'helden' die ervoor zorgden dat de treinen weer rijden

Helden worden ze genoemd, de medewerkers die er in opdracht van ProRail voor zorgden dat de treinen weer konden rijden na de stormschade van gisteren. Chris Vermeule (41) is één van hen. Maar een held vindt hij zichzelf niet: "Dit hoort bij het normale werk."

Chris werkt al zo'n 16 jaar 'in het spoor', zoals hij het zelf zegt. Hij is net weer wakker als we hem bellen. "Het was een lange dag ja." Chris werkt als hoofdmonteur elektriciteitsvoorziening bij Strukton Rail. De storing die hij met zijn collega's gisteren verholpen heeft, was in de buurt van het station Vlissingen Souburg. "De bovenleiding was beschadigd."



De schade aan de bovenleiding die Chris en zijn collega's moesten herstellen.

Wel gewend

Voor de rest van Nederland was gisteren een bijzondere dag. Een groot deel van het openbare leven lag stil door de gevolgen van de westerstorm. Voor Chris was het een vrij normale dag: "Dit zijn we wel gewend. We zijn er goed op voorbereid." Het incident met de bovenleiding werd om 09.30 uur gemeld en een halfuur later was Chris ter plekke.

"Het eerste wat we doen is de boel inspecteren en zorgen dat alles veilig is. Daarna begint het bellen en overleggen over het herstel van de schade." Er was een boom op de bovenleiding gevallen. "De kabels waren nog intact, maar de balk moest worden vervangen." De balk is het deel tussen de palen van de bovenleiding, waar de kabels onder hangen.



De boom moest worden verwijderd en de bovenleiding hersteld.

'Papa trein'

ProRail meldt dat er in totaal 97 bomen op de rails terecht zijn gekomen en er 20 keer schade was aan de bovenleiding door rondvliegend materiaal. Voor Chris duurde het uiteindelijk tot middernacht voordat het hersteld was. "Toen ik naar huis reed, zag ik weer treinen rijden. Dan denk ik: 'Dat hebben we toch weer goed gemaakt'. Daar doe je het voor." Zoals gisteren maakt hij niet dagelijks mee, maar is hij wel redelijk gewend.

@NS_online mijn trein rijdt deze ochtend gewoon goed, ook nog eens zonder vertraging! jullie zijn helden @ProRail @NS_online — Jason (@vetleuk) January 19, 2018

De enigen die hem een held mogen noemen, zijn zijn zoontje van 5 en dochtertje van 2. Die zijn apetrots dat papa bij het spoort werkt. In huize Vermeule klinkt dan ook geregeld 'papa trein'. Dat er zoveel complimenten zijn voor het herstel na de storm, doet hem goed. "Het is een compliment voor je werk. We zijn maar met een kleine ploeg, dan is dit toch leuk."

Compilatie stormbeelden:

De wind is gaan liggen. Gisteren was er veel schade door een zware westerstorm.

