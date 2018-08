DigiD weer doelwit DDoS-aanval, site slecht bereikbaar

Voor de derde keer in drie dagen is DigiD slecht bereikbaar door een DDoS-aanval. De dienst is op dit moment bijna niet te gebruiken.

DigiD is de dienst waarmee mensen kunnen inloggen op sites van de overheid. De website wordt overspoeld met dataverkeer, waardoor het is vastgelopen. Op maandag en dinsdag waren er ook al zulke DDoS-aanvallen op de dienst.

Zo werkt een DDoS-aanval:

Een DDoS-aanval is een aanval waarbij heel veel verschillende computers allemaal op hetzelfde moment de server van een bedrijf bestoken.

Het is niet bekend wat het motief is achter de aanvallen. Ook is het niet duidelijk of het telkens om dezelfde daders gaat.

DigiD is nu in ieder geval moeilijk te gebruiken, meldt Logius, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dinsdag liet een woordvoerder nog weten dat er extra maatregelen waren genomen tegen de aanvallen.