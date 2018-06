Dieren levend gekookt en gevild in Nederlandse slachthuizen

Varkens die gillend en hevig trappelend in een gloeiend heet waterbad verdrinken. En kalveren en schapen die levend worden gevild. Dit soort dierenleed komen inspecteurs tegen in de Nederlandse slachthuizen. Dat blijkt uit rapporten die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

ZIE OOK: 'Slachthuis 23' maakt een puinhoop van het doden van varkens​

In ruim 2 jaar tijd zijn er bij 19 slachthuizen door de NVWA 48 boetes opgelegd voor misstanden bij het aanvoeren en doden van dieren. In totaal zijn er 180 slachthuizen waar varkens, runderen en schapen worden geslacht. Eén slachthuis kreeg maar liefst 11 boetes opgelegd. Bedrijfsnamen zijn niet vrijgegeven.

Aanleiding voor het opvragen van de Nederlandse gegevens waren de schokkende undercoverbeelden die vorig jaar naar buiten kwamen van een Belgisch slachthuis in Tielt. De Nederlandse overheid en vleessector zeiden destijds dat dat soort ernstige misstanden in onze slachthuizen niet voorkomen.

Dit gaat er mis in 'horrorslachthuizen':

Verslaggever Maaike Kempes vertelt over de misstanden in Nederlandse slachthuizen.

Er zijn wel tekortkomingen, bekende toenmalig staatssecretaris Van Dam op Radio 1, "maar", voegde hij eraan toe: "we hebben geen aanwijzingen dat zoiets wat in België is gebeurd ook in Nederland zou gebeuren."

Uit de inspectierapporten van de NVWA blijkt nu dat dat niet klopt. Het gaat geregeld mis bij het doden van de dieren. Nadat ze zijn verdoofd, moeten de halsslagaders worden doorgesneden. De inspecteurs hebben in zestien gevallen geconstateerd dat dat fout gaat. De dieren leven dan nog terwijl het slachtproces doorgaat.

Spetterend in heet bad

Gevolg is dat verschillende varkens levend in een hete bak water van 60 graden terechtkwamen. Een inspecteur schrijft: "Een varken begon erg te spartelen en te bewegen met het hele lijf. Het spetteren werd veel heviger waarbij grote hoeveelheden water over de rand kwamen." Vervolgens werd het varken door een ijzeren constructie onder water gedrukt, waarbij het dier verdronk.

Dit levende varken spartelt in een heet bad in een Belgisch slachthuis. Soortgelijke taferelen vinden plaats in Nederland. (beeld: Animal Rights)

De inspecteur schrijft dat het varken bij bewustzijn was toen het dier het hete bad in ging en dat het varken hierdoor ernstig heeft geleden.

Zoiets gebeurde nog eens bij een ander slachthuis vlak voor de ogen van een NVWA-inspecteur. Hij ziet vier varkens na elkaar levend de hete waterbak van 60 graden in gaan. Ze proberen boven water te blijven en trappen met hun poten.

Animal Rights bracht vorig jaar de beelden van het Belgische slachthuis in Tielt naar buiten. De dierenrechtenorganisatie schrikt van wat ze lezen in de NVWA-rapporten. "Die varkens worden eigenlijk levend gekookt", zegt directeur Robert Molenaar. "Toen de Belgische beelden naar buiten kwamen is mij vaak gevraagd: gebeurt dit ook in Nederland? Ik vermoedde toen van wel, maar hier staat het nu zwart op wit."



RTL Nieuws heeft de rapporten van de NVWA in zijn bezit.

Een horrorsetting

In de stukken staan nog tientallen overtredingen zoals kreupele dieren die pijn hebben bij het lopen en dieren die levend worden gevild. Er wordt gesneden in een kalf dat nog beweegt. De inspecteur schrijft: "Ondanks de bewegingen van het kalf heeft hij (de slachter) het kalf van zijn kophuid ontdaan, en wilde verdergaan met het afknippen van de voorklauwen", maar dat weet de inspecteur te voorkomen.

Van dit soort mishandelingen hebben ze bij Animal Rights nog nooit gehoord: "Dit is een horrorsetting, de inspecteur staat er bij”, zegt Robert Molenaar. In een ander slachthuis zien inspecteurs dat twee schapen levend worden gevild.

ZIE OOK: Voorbeelden van dierenleed in slachthuizen (let op: schokkend)

In een reactie laat de NVWA weten dat de overtredingen waarvoor ze de slachthuizen de afgelopen jaren hebben beboet niet voldoende waren om een slachthuis te sluiten. "We grijpen in met een middel dat in verhouding staat tot de ernst en de frequentie van de overtreding."

Meestal wordt eerst een waarschuwing gegeven en dan volgen boetes, die kunnen ook verhoogd worden. Als dit niet helpt - en dan moet je het volgens een woordvoerder van de NVWA dus 'wel heel bont maken'- dan pas kan een bedrijf worden gesloten.

De overtredingen

Boetes zijn opgelegd voor: - Doden van dieren gaat fout: 24 gevallen. Halsslagaders niet doorgesneden.

Dieren levend gevild.

Dieren niet verdoofd.

Dieren breken los uit fixatiekooi. - Het lossen, huisvesten en verzorging van dieren gaat fout: 24 gevallen. Kreupele/gewonde dieren.

Geen drinkwater voor de dieren.

Overvolle stallen.

Deze koe is uitgegleden en kan niet meer opstaan. Op zijn kop zitten schaafwonden. (foto uit rapport NVWA) Boetes liggen tussen de 1500 euro en 5000 euro: - 20 keer 1500 euro Doden dieren gaat fout: kalf levend gevild.

Doden dieren gaat fout: halsslagaders bij twee varkens niet doorgesneden.

Stal overvol: 78 dieren in hok met capaciteit voor 48. - 14 keer 2500 euro Kreupel dier kan niet staan vanwege val, maar wordt niet direct uit lijden verlost.

Doden dieren gaat fout: halsslagaders niet doorgesneden. - 6 keer 3000 euro Schapen vallen op hun rug vanwege gladde vloer veroorzaakt door uitwerpselen en urine. Ook is er geen drinkwater.

Geit ontsnapt uit slachtruimte.

Doden dieren gaat fout: halsslagaders niet doorgesneden/personeel controleert niet of dieren dood zijn. - 4 keer 4000 euro Doden dieren gaat fout: halsslagaders varken niet doorgesneden. Vier varkens leven nog in hete waterbak van 60 graden.

Kreupel rund, had niet aangevoerd mogen worden. - 1 keer 4500 euro Doden dieren gaat fout: levend varken gaat heet waterbad van 60 graden in spartelt hevig en verdrinkt/halsslagaders niet doorgesneden. - 3 keer 5000 euro Kreupel/gewond/ziek dier: dier met puntig voorwerp gestoken. Dier levend naar slachtplaats gesleept.

Doden dieren gaat fout: schapen levend gevild/schapen hadden bloedingen doordat ze bij hun vacht werden opgetild.

ZIE OOK: Zo gaat de controle op slacht 15 miljoen varkens per jaar in Nederland