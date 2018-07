Dick Schoof wordt de nieuwe baas van de AIVD

De geheime dienst krijgt een nieuwe baas: Dick Schoof. Het kabinet gaat hem morgen voordragen als nieuwe topman.

Dat bevestigen bronnen tegen het ANP na berichtgeving van de NOS. Schoof is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Schoof volgt Rob Bertholee op, zijn termijn eindigt later dit jaar. De naam van Schoof als belangrijkste kandidaat voor de topfunctie bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), zoals de geheime dienst officiele heet, deed al langer de ronde.

De AIVD moet 'onzichtbare dreigingen voor de nationale veiligheid zichtbaar' maken.

MH17

Schoof was bij de NCTV onder andere betrokken bij de nasleep van de MH17-catastrofe. Ook hield hij zich bezig met cybersecurity. Volgens Schoof wordt Nederland digitaal bedreigd, en de situatie is erger dan mensen denken. Volgens hem groeit het gevaar sneller dan de verdediging.

Voordat Schoof (1957) naar de NCTV ging zat hij drie jaar bij het ministerie van Justitie. Daar was hij verantwoordelijk voor de invoering van de Nationale Politie. Hij was eerder hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. De planoloog Schoof begon zijn loopbaan in 1984 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meer op rtlnieuws.nl:

Dana luistert mensen af voor de AIVD: 'In bed worden de grootste geheimen verteld'