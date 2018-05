Demonstratie op de Dam uit solidariteit met Palestijnen

Een paar honderd mensen zijn vanmiddag in Amsterdam op de been om hun solidariteit met de Palestijnen te tonen. De betogers verzamelden zich rond 13.00 uur op de Dam en gingen daarna op weg naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein.

Veel mensen hebben spandoeken en vlaggen bij zich en scanderen steunbetuigingen voor de Palestijnen. De demonstranten krijgen begeleiding van een kleine groep agenten. Het protest verliep vreedzaam, er waren geen incidenten.

Het protest is een initiatief van het Nederlands Palestina Komitee en de Internationale Socialisten. Eerder deze week gingen ook al pro-Palestina-betogers de straat op in Amsterdam. De demonstranten willen 'een eind aan Israëlische onderdrukking van Palestijnen en de bezetting van Palestina', staat in een verklaring.



Foto: ANP

