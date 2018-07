Defensie gaat parttime-militairen inzetten bij terreurdreiging

Het leger gaat reservisten inzetten om bij terreurdreiging strategische locaties te beschermen. Beroepsmilitairen zouden daar geen tijd meer voor hebben. Reservisten zijn parttimers die hun deeltijdbaan bij Defensie combineren met een andere baan of een studie.

"Beroepsmilitairen hebben daar geen tijd meer voor en daarom gaan we die bal neerleggen bij de Nationale Reserve", zegt luitenant-kolonel André van Wijk tegen het AD.

Oproepdienst

Door missies en andere taken zijn reguliere eenheden van de landmacht volgens hem niet in staat om binnen zes uur gebouwen of locaties te bewaken.

Het Korps Nationale Reserve bestaat nu uit 69 pelotons van gemiddeld dertig mensen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat over vier jaar continu negen pelotons voor bewaking beschikbaar zijn.

De deeltijdmilitairen krijgen in blokken van een week of twee weken oproepdienst. In die periode mogen ze geen alcohol drinken en niet te ver van huis omdat ze binnen zes uur moeten klaarstaan.

