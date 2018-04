Coolsingel wordt vanaf maandag omgetoverd tot groene boulevard

De Coolsingel is nu nog een drukke verkeersader in Rotterdam, maar eind 2020 moet de bekendste weg van de stad een groene boulevard zijn. Vanaf maandag, vlak na de marathon van Rotterdam, gaat de vierbaansweg op de schop. De metamorfose kost zo'n 60 miljoen euro.

De belangrijkste verandering op de Coolsingel is dat er nog maar twee rijbanen overblijven in plaats van vier. De ruimte die daardoor ontstaat wordt gevuld met grote bomen, bankjes en een breed fietspad. In totaal worden 77 platanen langs de trambaan geplaatst. Op de nieuwe Coolsingel staan 38 bomen meer dan voorheen.

Druk door verkeer

Nu is het voor voetgangers en fietsers soms nog lastig de drukke weg over te steken, waardoor een barrière tussen de twee delen van het centrum ontstaat. In de nieuwe situatie komen er elf plaatsen waar kan worden overgestoken. De gemeente legt meer wandelgebieden en miniparkjes aan voor de voetgangers.

Ook wordt de inrichting van Coolsingel doorgetrokken tot aan het Maritiem Museum en het populaire uitgaansgebied op de Witte de Withstraat. Vanaf maandag is de weg vanuit de richting van de Erasmusbrug naar Rotterdam Noord afgesloten en wordt het autoverkeer omgeleid. Andersom zijn twee rijbanen open.

Minder ruimte voor auto's op de nieuwe Coolsingel

Autoluw

Rotterdam is niet eerste stad waar auto's minder ruimte krijgen in het centrum. Zo is Delft volledig autoluw en hebben fietsers rond het station veel extra ruimte gekregen. Utrecht en Den Haag werken ook een groen en autoarm centrum.

In steden als Tilburg en Eindhoven hebben voetgangers en fietsers al veel meer ruimte gekregen in het centrum.

Meer op rtlnieuws.nl:

'Autoluw maken binnenstad is funest voor winkeliers'