Consumentenbond: hygiëne in veel vakantieparken ondermaats

Beestjes en poepbacteriën in de badkuip, of kruimels in plakkerige keukenkastjes. Hygiëne heeft in veel vakantieparken in ons land niet bepaald de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Aan bijna de helft van de geteste huisjes mankeerde wel iets.

De onderzoekers gingen langs bij in totaal dertig vakantiehuisjes. Ze namen er microbiologische monsters van het sanitair en deden een visuele inspectie. Daarbij werd ook een uv-lamp gebruikt, die onder andere sporen van urine, bloed en andere lichaamsvloeistoffen zichtbaar maakt.

Veertien huisjes bleken niet schoon genoeg. Vooral de muren in de keuken, wc en badkamer waren vies. Onderzoekers vonden behalve poepbacteriën ook stof, haren, schimmel, beestjes, druipsporen en vlekken op muren en matrassen.

Beestjes in de badkuip

De onderzochte huisjes van Roompot Aquadelta en Vakantiepark de Groene Heuvels waren op het oog het viest, zegt de Consumentenbond. Bij Roompot Aquadelta was vooral de badkamer erg vies: veel stof, kalk en schimmel en er kropen beestjes in de badkuip. Ook troffen de onderzoekers poepbacteriën aan in de badkuip.

Bij het huisje van Vakantiepark de Groene Heuvels scoorde vooral de keuken slecht. Daar lagen kruimels in de plakkerige keukenkastjes en omschrijft de onderzoeker de eettafel als 'nogal ranzig'. En ook hier poepbacteriën: op de eettafel en het aanrecht.

Bij slechts zeven van de dertig huisjes was geen enkel monster van het aantal bacteriën te groot, meldt de Consumentenbond.

Rechtszaak

Center Park belooft maatregelen, Landal zegt de bevindingen serieus te nemen. Rompot - ook eigenaar van Hogenboom - spande begin deze maand een rechtszaak aan tegen de Consumentenbond. Het bedrijf wilde publicatie tegenhouden, maar werd door de rechter in het ongelijk gesteld.

