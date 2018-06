'Conclusies rapport fipronilschandaal doen pijn'

"Het doet wel pijn dat we een aantal dingen niet goed hebben gedaan", zegt Eric Hubers van brancheorganisatie Avined namens de kippenboeren na het snoeiharde rapport over het fipronilschandaal.

Een speciale onderzoekscommissie onder leiding van Winnie Sorgdrager deed onderzoek naar het eierdrama van 2017. Toen gingen honderden bedrijven op slot, moesten miljoenen kippen geruimd worden en belandden resten van giftige eieren in 45 landen doordat pluimveehouders het verboden middel fipronil gebruikte.

De commissie concludeert vandaag dat de voedselveiligheid in Nederland een ondergeschoven kind is bij kippenboeren, de NVWA en de verantwoordelijke ministeries. Alle onderdelen van de voedselketen van eieren hebben gefaald, omdat economische belangen zwaarder hebben gewogen dan voedselveiligheid.

Fouten niet meer maken

Hubers van brancheorganisatie Avined zegt dat hij de conclusies van het rapport onderschrijft. Ook zegt hij blij te zijn met de aanbevelingen. "We moeten zorgen dat we de fouten die we hebben gemaakt, niet meer maken."

Ook Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) en zijn collega Carola Schouten (Voedselkwaliteit) willen de aanbevelingen van de commissie-Sorgdrager opvolgen, schrijven ze aan de Tweede Kamer.

Op enkele harde verwijten van de commissie gaan de beide ministers niet in. Zo stelt de commissie dat het toenmalige kabinet de Kamer bij het uitbreken van het schandaal vorige zomer niet alles heeft verteld wat het wist. Dat geldt als een politieke doodzonde. Maar de beide ministers kijken liever hoe de voedselveiligheid beter kan worden beschermd, dan daarover na te kaarten.

