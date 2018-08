Code oranje opgeheven: geen storm, wel wateroverlast

Het KNMI heeft de waarschuwing code oranje opgeheven. Ook in het noorden is het ergste noodweer nu voorbij.

Iets na half twaalf, een stuk vroeger dan gedacht, besloot het KNMI de weerswaarschuwing voor zeer zware windstoten in te trekken. Wel blijven er vooral in het noorden nog steeds zware windstoten mogelijk tot halverwege de nacht.

Al met al lijkt het iets minder hevig te zijn geworden dan verwacht. Aan de westkust kwam het niet tot een storm. Op het IJsselmeer bereikte de wind iets na 22.00 uur wel even stormkracht. Op sommige plaatsen, zoals in Lelystad, Nunspeet, Papendrecht en Werkendam komen meldingen van omgewaaide bomen. Er zijn geen berichten over persoonlijke ongelukken.

De ergst buien trekken weg:

Wel veel wateroverlast

Dat wil niet zeggen dat er geen overlast was. In een strook van het oosten van Brabant naar het oosten van Friesland en naar Groningen viel op veel plaatsen 20 tot 30 millimeter regen. Vanuit Elburg werd zelfs 47 millimeter gemeld. Doordat de regen in korte tijd viel konden riolering dit niet verwerken en ontstond er wateroverlast.

@janvissersweer Drogeham (Friesland) vanaf 16 uur 40 mm regen. De straten stonden blank. pic.twitter.com/CzIYW3jweU — Peter Smit (@jpetersmit) August 9, 2018

Stuk rustiger

Vrijdag is het weer een stuk rustiger. Er is er mix van zon en wolken met kans op een bui. In het weekend keert het vertrouwde beeld van de afgelopen weken weer even terug: dan is het overwegend droog en wordt het zomers warm.

