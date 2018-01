Ciran wilde megaclaim VGZ schikken voor luttele miljoenen

Zorgverlener Ciran in Venlo, die in opspraak is geraakt wegens gesjoemel met declaraties, heeft een megaclaim van VGZ willen afkopen voor 3,8 miljoen euro. De zorgverzekeraar eist ruim vijf keer zoveel. De rechter ziet het schikkingsvoorstel als een schuldbekentenis.

Ciran kwam in maart in opspraak wegens zorgen over de kwaliteit van de zorgverlening en gesjoemel met declaraties. Na een onderzoek door VGZ eiste de zorgverzekeraar ruim 20 miljoen euro terug, die tussen 2014 en 2016 ten onrechte zou zijn betaald.

VGZ draaide meteen ook de geldkraan naar de zorgverlener dicht, maar moest in december van het gerechtshof toch 7 miljoen euro betalen voor de door Ciran in 2017 geleverde zorg. Veel plezier had Ciran daar niet van, want de verzekeraar legde meteen beslag op die miljoenen.

Schikkingsvoorstel

Nu blijkt dat Ciran afgelopen zomer heeft geprobeerd om het conflict met VGZ te schikken. Interim-topman Peter de Kubber van Ciran bood aan om 3.837.400 euro te betalen, gespreid over vijf jaarlijkse termijnen. Dat staat in een recent vonnis van de Arnhemse voorzieningenrechter.

Daaruit blijkt eveneens dat Ciran met een andere zorgverzekeraar ook daadwerkelijk een schikking heeft gesloten. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim 4,3 miljoen euro.

Schuldbekentenis

Het schikkingsvoorstel zit Ciran nu flink dwars, omdat het gezien kan worden als schuldbekentenis. De Arnhemse rechter ziet het in elk geval als aanwijzing dat Ciran inderdaad te veel heeft geïncasseerd van de verzekeraars, en daarom geld moet terugbetalen. Dat is een van de redenen dat de rechter toestond dat VGZ eind december beslag legde op 7 miljoen van Ciran.

Ciran bevestigt dat er schikkingsvoorstellen zijn gedaan. "De Kubber is daarvoor juist aangesteld. Hij moet betalingsregelingen treffen met de betrokken verzekeraars over te hoge declaraties uit het verleden", aldus woordvoerder Kay van de Linde. "De harde opstelling van VGZ maakt het de zaak er niet gemakkelijker op."

Afwijzing

Als Ciran door de megaclaim van VGZ failliet gaat, komt ook de betalingsregeling met de andere verzekeraar op losse schroeven te staan. Die verzekeraar moet zijn vordering dan verhalen op een failliete boedel.

VGZ zegt dat de bedragen te ver uiteen lagen om op het schikkingsvoorstel in te gaan. "Wij hebben op meerdere punten fraude geconstateerd, en kunnen het tegenover onze verzekerden en de toezichthouders niet maken om te schikken als dat voorstel onvoldoende is."