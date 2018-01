ChristenUnie: uitbreiding Lelystad Airport uitstellen, te veel fouten gemaakt

Lelystad Airport kan wel eens een stuk later open gaan dan de minister wil. Ook regeringspartij ChristenUnie vindt dat eerst het vertrouwen moet worden teruggewonnen en daarmee hebben de tegenstanders van het vliegveld nu een meerderheid in de Tweede Kamer.

Overigens is de ChristenUnie zeker niet tegen het hele plan. De partij wil alleen uitstel, geen afstel, zegt Kamerlid Eppo Bruins tegen het AD.

'Onder nulpunt'

Hij vindt dat er te veel fouten in het proces zijn gemaakt, waardoor het draagvlak is ondermijnd. Zo bleek onlangs nog dat de Milieueffectrapportage (MER) vol fouten zat. "Het vertrouwen is tot onder het nulpunt gedaald." Dat vertrouwen moet nu eerst worden teruggewonnen.

Vorige maand maakte minister Van Nieuwenhuizen nog duidelijk dat wat haar betreft het vliegveld op 1 april 2019 opent. Bruins ziet dat niet gebeuren. Hij ziet liever dat de minister een jaar wacht totdat de herindeling van het luchtruim duidelijk is. Dat zal veel bepalen hoeveel overlast de buurprovincies krijgen van het nieuwe vliegveld. Eerder pleitten de oppositiepartijen ook al voor uitstel.

Schiphol ontlasten

Lelystad Airport bestaat overigens al lang, maar is nu niet meer dan een kleine regionale luchthaven. Het wordt momenteel echter flink verbouwd om straks Schiphol te kunnen ontlasten. Elk jaar zouden er dan zo'n 45.000 vluchten moeten opstijgen en landen vanaf Lelystad.

In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast.

