Chauffeurs staken hele dag: busvervoer ligt plat

In het hele land rijden de hele dag vrijwel geen streekbussen en minder regionale treinen. De vakbonden CNV en FNV eisen een betere CAO.

De staking is vanmorgen om 4.00 uur begonnen en duurt nog tot 23.00 uur vanavond. Zo rijden onder meer de bussen van Arriva, Connexxion en Qbuzz niet.

"In het hele land ligt het busvervoer plat'', zegt een woordvoerster van vakbond FNV. Alleen in Haarlem zijn volgens haar twee bussen uitgereden.

Reizigers hebben last van stakingen

''Ik vind het prima dat ze staken, maar ik vind wel dat ze dan een andere oplossing moeten vinden'', vertelt een gedupeerde reiziger.

Deadline

Werknemers in het streekvervoer willen duidelijke en concrete afspraken over vermindering van de werkdruk en een loonsverhoging van 3,5 procent over 12 maanden. Werkgevers willen geen afspraken maken over vermindering van werkdruk en bieden niet meer dan 2 procent loonsverhoging. Omdat er niets uit overleggen kwam en de deadline verstreek, wordt er nu dus gestaakt.

Reizigers met de nachtbus kunnen wel gewoon hun gebruikelijke bus pakken. Ook sommige regiotreinen rijden gewoon volgens het spoorboekje.

Deze ​vervoersbedrijven doen mee aan de staking: Arriva : heel Nederland, met uitzondering van het regionaal treinvervoer in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland, de bussen en treinen in de regio Achterhoek en de waterbus in regio Dordrecht/Rotterdam

: heel Nederland, met uitzondering van het regionaal treinvervoer in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland, de bussen en treinen in de regio Achterhoek en de waterbus in regio Dordrecht/Rotterdam Bravo : Noord-Brabant

: Noord-Brabant Breng : Gelderland

: Gelderland Connexxion : Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland

: Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland EBS : Amsterdam en omgeving

: Amsterdam en omgeving Hermes : Eindhoven en omgeving

: Eindhoven en omgeving Keolis (voormalig Syntus): Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland (met uitzondering van de treinen tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal)

(voormalig Syntus): Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland (met uitzondering van de treinen tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal) Qbuzz : Groningen, Drenthe en Utrecht

: Groningen, Drenthe en Utrecht Klein deel van de RET: namelijk van en naar Ridderkerk en Krimpen Bron: FNV