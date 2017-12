Chaos op weg en spoor voorbij, toch nog code geel in het hele land

Het wordt qua weeromstandigheden opnieuw opletten vandaag. Het KNMI heeft voor zo'n beetje heel Nederland code geel ingesteld, maar zo'n chaos als gisteren wordt zeker niet verwacht.

Er vallen nog enkele winterse buien, en het kan glad zijn door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. De meeste snelwegen zijn goed begaanbaar, maar binnenwegen kunnen nog glibberig zijn. Ook fiets- en voetpaden kunnen nog erg glad zijn.

Normale dienstregeling

Op het spoor kunnen de vertragingen van gisteren nog doorwerken. De NS start vandaag weliswaar de normale dienstregeling op, maar ook op het spoor is niets nog zeker. Het advies is daarom: check voor vertrek de reisplanner.

De sneeuwbuien trokken vannacht langzaam via Oost-Nederland het land uit. Vandaag worden dus opnieuw wat winterse buien verwacht, maar meteoroloog Amara Onwuka van Buienradar verwacht dat het vanochtend in ieder geval droog blijft.

"Rond de klok van 6.00 uur is een groot deel van Nederland schoon. Althans: er valt niks meer, maar het is nog wel glad op heel veel plekken, want de temperaturen liggen rond het vriespunt."

Sneeuw in Nederland: zo mooi kan het zijn:

De hevige sneeuwval leverde niet alleen veel problemen in het verkeer op, maar ook prachtige beelden. Veel mensen genoten juist van het winterse weer. Vooral natuurlijk scholieren die ijsvrij kregen en eerder naar huis konden.

VID verwacht 'zeer zware' avondspits

De VID verwacht een zware ochtendspits. "Met name de sneeuwresten van gisteren kunnen spekglad zijn." Verder is het volgens de VID een vreemde verkeersdag: vanwege de lerarenstaking in het basisonderwijs hebben veel forenzende ouders een 'ander reisritme'. "Het is even afwachten hoe zich dat ontwikkelt in de ochtendspits."

De avondspits wordt mogelijk 'zeer zwaar'.

Toestand Schiphol ook weer normaal

Luchthaven Schiphol meldt dat er vandaag weer normaal gevlogen kan worden. Alle zes landingsbanen zijn sneeuwvrij gemaakt. Een woordvoerder raadt reizigers aan om de actuele reisinformatie in de gaten te houden en waarschuwt ervoor dat het wel iets drukker kan zijn in de vertrekhallen.

De afgelopen twee dagen waren er 1148 vluchten gepland. 630 daarvan moesten vanwege het weer worden geannuleerd.