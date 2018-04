Chaos in Frankrijk door mega-staking: 'Het is een puinhoop, check vooraf of je Thalys rijdt'

Het treinpersoneel in Frankrijk staakt. En niet zomaar even: drie maanden lang zullen er twee dagen per week amper treinen rijden. "Chaotische toestanden hier op de stations."

Het is vandaag 'één grote puinhoop' op en rond de grote stations van Frankrijk, zegt RTL Nieuws-correspondent Stefan de Vries. "Het is heel druk, er zijn veel mensen gestrand, sommigen lopen over het spoor. Chaotische toestanden."

Hervormingsplannen

De medewerkers van het Franse spoorwegbedrijf SNCF staken omdat ze het niet eens zijn met de hervormingsplannen van de Franse president Macron. Zo wil de regering de pensioenleeftijd verhogen en andere speciale arbeidsvoorwaarden voor het treinpersoneel afschaffen en het bedrijf grondig hervormen.

Ongeveer één tiende deel van de TGV's en intercity's rijdt vandaag, en slechts 6 procent van de regionale treinen rijdt. Ook veel internationale treinen, bijvoorbeeld richting Spanje en Italië, rijden niet. Morgen wordt er ook gestaakt, en daarna weer een paar dagen niet.

Bekijk hier de beelden:

Reizigers vallen van de overvolle perrons in Frankrijk.

Thalys

Ook Nederlanders die met de trein naar Frankrijk gaan, moeten rekening houden met de stakingen. De Thalys-treinen zijn de enige treinen die van Nederland naar Frankrijk rijden, en andersom, en Thalys is deels in handen van een Belgisch bedrijf. Daarom doen de treinen niet mee met de staking en zal driekwart gewoon rijden.

Eén kwart valt dus wél uit, de komende maanden, zegt Stefan de Vries. "Vaak zullen de vroegste treinen niet rijden, omdat het personeel ook naar het werk moet met de trein." Daarnaast zal door de 'logistieke puinhoop' niet elke Thalys kunnen rijden. "Controleer van tevoren goed of je trein rijdt", is dan ook zijn advies.

Uniek

Volgens de Frankrijk-correspondent is het 'een nieuwe, unieke manier van staken': maandenlang en dan ook nog een paar dagen per week. "De verstoring is daardoor optimaal. Op de dagen waarop het personeel wél werkt, zal lang niet alles optimaal functioneren."

Daar komt de timing nog bovenop: het wordt weer vakantietijd, en dat bekent dat er meer reizigers zijn. "Vakantiegangers kunnen dus niet elke dag door Frankrijk treinen." Maar, tip voor de toerist: de langeafstandsbussen rijden wél. "Die hebben baat bij de stakingen."

Heeft het zin?

De Vries betwijfelt of de stakingen heel veel zin zullen hebben. "Vroeger hadden de Fransen meer sympathie voor stakers, nu is dat niet meer zo het geval. Het kan goed zijn dat het publiek er snel genoeg van krijgt en zich tegen de stakers gaat keren. Dan is het moeilijker voor het personeel om het vol te houden."

Wel is de verwachting dat de regering 'enkele toezeggingen' zal doen. "Maar de SNCF moet hervormd worden, dat kan niet anders. Dus het is niet zo dat die hele hervorming van de baan wordt geveegd, hoe lang die staking ook duurt."

