Cao-onderhandelingen KLM-piloten in 'moeilijke fase'

Na een staking bij Ryanair zouden nu ook piloten van KLM met acties dreigen, meldt De Telegraaf. Ze willen onder meer een verlaging van de werkdruk en meer salaris. De vliegmaatschappij meldt dat het overleg over een nieuwe cao in 'een moeilijke fase' is beland.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers schrijft in een brief aan haar leden dat als KLM niet ingaat op de eisen van de vakbond, er een traject van werkonderbrekingen in gang gezet zal worden, schrijft de krant.

ZIE OOK: Ryanair: alle vluchten van en naar Nederland gaan door, ondanks staking

Het is volgens de krant onduidelijk wanneer de staking dan van start moet gaan. De piloten willen een verlichting van de werkdruk en meer salaris. Onderhandelingen tussen de VNV en KLM zitten sinds mei in een impasse.

Volgens KLM heeft het bedrijf een 'stevig en omvangrijk' pakket aan maatregelen en oplossingen om de iets te doen aan de onvrede van de piloten. Het bedrijf wil verder niets zeggen, 'om de onderhandelingen niet te verstoren'.

Vorige week bij Ryanair

Bij Ryanair werd vorige week gestaakt. Dat had geen gevolgen voor vluchten van en naar Nederland, omdat buitenlandse piloten werden ingezet.

Als de pilotenvakbond nog meer actie wil voeren, moet het de luchtvaartmaatschappij daar van de rechter minstens 72 uur van tevoren van op de hoogte stellen. Het bedrijf mag dan alleen géén stakingsbrekers meer inzetten en zal dan dus echt vluchten moeten schrappen.

Einde aan goedkoop vliegen in Europa?

Het verlies van de rechtszaak over de staking bij Ryanair kon wel eens het einde betekenen van goedkoop vliegen in Europa, vertelt Roland Koopman.