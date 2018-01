Camiel Eurlings treedt terug als IOC-lid 'in het belang van de sport'

Camiel Eurling treedt na aanhoudende druk terug als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Eurlings lag al langere tijd onder vuur vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin in 2015.

Eurlings heeft zojuist een verklaring gegeven: "Ik betreur de hele gang van zaken zeer. De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan; de sport en de sporters. Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreed als IOC-lid, de mooiste vrijwilligersbaan van de wereld."

Veel sporters en politici vonden dat Eurlings als vertegenwoordiger van de Nederlandse sport van onbesproken gedrag moest zijn. Eurlings bood vorige week, na 2,5 jaar zwijgen, alsnog zijn excuses aan vanwege de mishandeling.

Zo verliep de carrière van Camiel Eurlings

Van 'wonderboy' bij het CDA tot afgetreden IOC-lid. Zo verliep de carrière van Eurlings.

Roep om aftreden

In een verklaring naar de pers bekende het Nederlandse lid van het IOC dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat. Pas nadat er over die verklaring onvrede ontstond, bood hij in een interview met NRC Handelsblad zijn excuses aan.

Toch was dat voor veel mensen niet genoeg. Zo zei oud-bestuurslid van het IOC Els van Breda Vriesman tegen RTL Nieuws dat Eurlings niet langer geloofwaardig kan functioneren. Ook oud-atlete Ellen van Langen zei dat Eurlings de eer aan zichzelf moet houden en moet aftreden.

