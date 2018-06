Busje rijdt pand De Telegraaf binnen, politie vermoedt opzet

Een bestelbusje is vannacht het kantoorpand van De Telegraaf in Amsterdam Sloterdijk binnengereden. Er is niemand gewond geraakt.

"We vermoeden opzet", zegt de politie. De bestuurder van het busje is niet gevonden en er is niemand aangehouden. De politie stelt nu een onderzoek in.

De auto vloog na de aanrijding in brand

Vanochtend is rond 04.00 uur een bestelauto tegen de gevel van een uitgeverij gereden aan de Basisweg in #Amsterdam waarbij brand is ontstaan. Politie stelt onderzoek in. Opzet wordt vermoed. Niemand gewond. Bestuurder spoorloos. pic.twitter.com/a8q24rCUJI — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 juni 2018

De brandweer kreeg rond 04.00 uur een melding over het incident. Vlak bij de hoofdingang reed het voertuig naar binnen. Kort daarop vloog het busje in brand. Over de dader en eventuele motieven is op dit moment nog niets bekend.

Bedreigingen

De krant spreekt van een aanslag. "Alles wijst op een aanslag. Wij laten ons niet intimideren", zegt hoofdredacteur Paul Jansen op de website van de krant. Volgens hem is De Telegraaf al eerder doelwit geweest van bedreigingen.

Zoals onze hoofdredacteur zegt: we laten ons niet intimideren. We blijven dus gewoon schrijven. Nu extra gemotiveerd #aanslag #telegraaf — Mick van Wely (@mickvanwely) 26 juni 2018

Ook plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland noemt het een aanslag. "Er staan grote zware betonnen bloembakken voor de gevel. Alleen als je echt wilt, kom je bij die pui", zegt Hoogland.

Op het moment dat de wagen het gebouw in reed, was er alleen bewaking in het pand aanwezig. Die is niet gewond geraakt. De brandweer had de brand snel onder controle.