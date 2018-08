Brabants duo drukt miljoenen van steenrijke vrouwen achterover: OM eist celstraf

Voor miljoenenfraude bij vier stichtingen voor goede doelen is vandaag vijf en twee jaar celstraf geëist tegen twee Brabanders. De twee vormden samen het bestuur van de vier fondsen die door twee steenrijke vrouwen waren gevuld met ruim 200 miljoen euro.

De FIOD begon een onderzoek nadat de Belastingdienst alarm had geslagen over absurd hoge kosten bij de stichtingen. Van 24 miljoen euro die tussen 2008 en 2012 is besteed, ging de helft op aan kosten.

Voorzitter René V. (60) uit Oosterhout factureerde namens advocaten- en fiscalistenkantoor Loyens & Loeff in totaal 6,5 miljoen euro. Penningmeester Peter G. (68) uit Den Bosch bracht 2 miljoen euro in rekening bij de stichtingen. Volgens de aanklager hebben ze zich schuldig gemaakt aan vervalsing van facturen en verduistering.

Rijke vrouwen

V. leerde de twee rijke vrouwen leren kennen als belastingexpert en baas van het kantoor van Loyens & Loeff in Eindhoven. De vrouwen waren op zoek naar een goede besteding van hun vermogen en vroegen hem als voorzitter van de vier stichtingen. Uiteindelijk ging het grootste deel van zijn werktijd op aan de goede doelen.

De officier van justitie betitelde het optreden van de voorzitter en penningmeester als wanbestuur. ''Het eigen belang stond voorop'', aldus de aanklager. De verdediging komt donderdag aan het woord. De rechtbank in Den Bosch doet op 28 september uitspraak.