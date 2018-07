Bonden boos op politietop, dreigen met publieke acties

De kans is groot dat de politie binnenkort gaat staken en andere acties gaat voeren. De politiebonden zijn boos op de korpsleiding en minister Grapperhaus, omdat zij verder willen praten over de problemen bij de politie en niet met concrete oplossingen komen.

De tijd van praten is voorbij, stellen de bonden in een gezamenlijke brief aan de minister en de korpsleiding. En dat betekent dat er collectieve acties zullen worden voorbereid.

De politiebonden hadden Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom een ultimatum gestuurd, dat op 1 juli afliep. Daarin riepen zij hen onder meer op om met oplossingen te komen voor de uitstroom van politieagenten. Ook wilden zij duidelijkheid over een nieuw loonbod.

'Blauwe citroen'

Het antwoord van de korpschef 'wekte enorm veel boosheid en frustratie' op bij de leden, schrijven de politiebonden. Volgens hen zoekt de korpsleiding de oplossing nog steeds bij de leden. Ze vinden niet dat ze concrete antwoorden krijgen op punten uit hun ultimatum en gaan daarom actievoeren.

De eerste actie staat gepland op donderdag 5 juli. De bonden en hun leden trekken dan naar Den Haag om te laten zien dat 'de blauwe citroen, oftewel de politie, helemaal is uitgeperst'.

Meer op rtlnieuws.nl: