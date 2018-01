Boeren sjoemelen met registreren kalfjes om aan regels te voldoen

Zeker 45 melkveebedrijven hebben gerommeld met de cijfers. Op die manier omzeilden de melkveehouders Europese regels over fosfaatuitstoot.

De fraude kwam aan het licht door controles van de voedsel- en warenautoriteit NVWA. Minister Carola Schouten van Landbouw wil de fraude hard aanpakken.

Plotseling veel meerlingen

Het viel bij de controles op dat er veel vaker dan gebruikelijk twee- en meerlingen waren geboren. Gebruikelijk is 3 tot 5 procent meerlingen. Bij zo'n tweeduizend bedrijven lag dit percentage boven de 10 procent. Bij 5700 andere bedrijven lag het tussen de 5 en 10 procent.

Door met de geboortecijfers te sjoemelen is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen. Een vaars, een koe die nog nooit een jong heeft gebaard, telt voor de fosfaatuitstoot namelijk minder zwaar mee dan een rund dat wel heeft gekalfd. Zo was het makkelijker om onder de Europese norm te blijven zonder runderen te hoeven wegdoen.

Tweede fraudezaak in korte tijd

Het is de tweede keer in korte tijd dat er grootschalige fraude in de sector aan het licht komt. Eind vorig jaar bleek dat mestverwerkers en -vervoerders regels aan hun laars lapten.