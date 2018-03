Bitterkoude dag: gevoelstemperatuur tot -12 graden

Het leek zo mooi, we voelden de lente al in de lucht. Maar nee, vandaag is het weer ijskoud. Veel kouder dan normaal rond half maart. "En die snijdende wind maakt het al helemaal niet prettig", zegt Amara Onwuka van Buienradar.

Koning Winter laat zich dit weekend nog even goed zien. Met een straffe wind uit oostelijke richtingen komt zeer koude lucht ons land binnen. Vanmiddag komt de temperatuur amper boven nul uit. Verder valt er in het midden en zuiden van het land af en toe lichte sneeuw.​

Er geldt code geel in het hele land vanwege kans op gladheid.

Dagrecord

Volgens weervrouw Amara Onwuka gaat er een dagrecord sneuvelen. "In 1909 werd er in De Bilt 1,2 graden gemeten, de koudste 17 maart tot nu toe", zegt Onwuka.

Het wordt tussen de -4 en -2 graden. Maar de gevoelstemperatuur ligt veel lager: tussen de -9 en -12. In het noorden van het land voelt het het koudst aan. "En dat komt door die stevige wind. Boven land is het windkracht 5 tot 6, aan de noordkust is dat 7 tot 8."

In het zuiden van het land valt af en toe wat sneeuw. "Door de wind krijg je dan ook van die kleine sneeuwduintjes."

In 2005 was het bijna 20 graden

Dertien jaar geleden was er juist een warmterecord in Nederland.

Na het weekend warmer

Vanavond en de komende nacht klaart het flink op. Alleen over het zuiden trekken nog wolkenvelden en is lokaal lichte sneeuw mogelijk. De temperatuur zakt op de Wadden naar -3, in het oosten naar -6 graden.

Morgen is het ook nog koud, maar laat de zon zich veel meer zin. Na het weekend loopt de temperatuur weer op. "Dinsdag wordt het 7 tot 8 graden, en is er redelijk wat zon. In de loop van de week komen er meer wolken en neemt de neerslagkans toe."

