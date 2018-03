Bitterkoude dag breekt record, nog nooit zo koud op 17 maart

Dit weekend laat de winter zich nog even flink voelen. Het is zelfs de koudste 17 maart geworden. Voor wie een hekel heeft aan kou is er goed nieuws, na het weekend wordt het weer warmer.

Het vorige record op 17 maart was 1,2 graden boven nul in De Bilt. "Dat hebben we niet gehaald", zegt meteoroloog Amara Onwuka van Buienradar. "De maximumtemperatuur was vandaag 0,1 graden."

De temperatuur lag vandaag tussen -4 en het vriespunt. Maar de gevoelstemperatuur was nog een stuk lager. Het voelde op sommige plaatsen aan als -12 graden. "En dat komt door de stevige wind. Boven land was het windkracht 5 tot 6, aan de noordkust 7 tot 8."

In 2005 was het bijna 20 graden

Dertien jaar geleden was er juist een warmterecord in Nederland.

Na het weekend wordt het weer warmer, zegt Onwuka. "Dinsdag wordt het 7 tot 8 graden. Nog steeds onder de norm voor de tijd van het jaar, maar dat is in ieder geval veel warmer dan dit weekend. Er is dan wel weer kans op neerslag."

