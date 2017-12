Binnen 12 uur 2500 klachten over vuurwerk

Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn tot nu toe ruim 2500 klachten binnengekomen. Dat maakte de organisatie rond 01:00 uur bekend, twaalf uur nadat het meldpunt openging.

Het grootste aantal klachten gaat over het zogeheten categorie 1 vuurwerk, dat al in supermarkten te koop is. "Categorie 1 vuurwerk is door de overheid gekwalificeerd als ongevaarlijk. Vroeger heette dit fop- of schertsvuurwerk en bestond het assortiment vooral uit sterretjes, knalerwten en trekrotjes'', meldt de organisatie. Tegenwoordig vallen ook grondbloemen, kleine fonteinen en ratellinten daaronder.

Vorig jaar 48.000 meldingen

Al voor de officiële opening waren honderden klachten binnengekomen op het meldpunt dat een initiatief is van lokale GroenLinks-fracties. Vorig jaar kwamen in totaal 48.000 meldingen binnen.

Cijfers vuurwerk Tijdens oud en nieuw zijn er elk jaar 10.000 incidenten: van mishandeling tot aan branden en vernieling.

In 40 procent van de gevallen gaat het om vuurwerk. Dat zijn 4000 incidenten.

Gemiddeld valt er één dode per jaar, zijn er 500 gewonden er loopt de schade in de miljoenen.

Steeds vaker wordt illegaal vuurwerk online besteld.

Postbedrijven spelen daarbij een belangrijke rol: particulieren kopen illegaal vuurwerk vaak via internet en krijgen dit dan per postpakket thuis afgeleverd. Bron: OVV

Duim kwijt door illegaal vuurwerk

Anthony Ruys verloor zijn duim toen hij een Cobra 6 afstak. "Ze hebben mijn wijsvinger omgedraaid en tot duim gemaakt, zodat ik wel die duimfunctie heb", vertelt Anthony in deze video.

