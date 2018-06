Bijzondere taferelen rond top Trump en Kim: 'Noord-Korea betaalt hotelrekening niet'

Mensen moeten met legeruitrusting naar hun werk en Kim Jong-un neemt een toiletpot mee in zijn bagage. De topontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump zorgt voor bijzondere situaties. Azië-correspondent Sjoerd den Daas zet ze op een rij.

Journalisten van over de hele wereld blikken vooruit op de topontmoeting in Singapore, zegt Den Daas. "Sommigen hebben nu al een plekje bemachtigd in de buurt van het hotel waar Kim Jong-un zou verblijven. Ze moeten nog wel de hele nacht wachten, tot ze wellicht een glimp kunnen opvangen van de Noord-Koreaanse leider."

Stadswandeling

Den Daas vertelt dat toen Kim aankwam in het hotel, toeschouwers hun tassen en telefoons moesten afgeven en er een menselijk schild werd gevormd, zodat niemand de Noord-Koreaanse leider kon zien.

Hier op Sentosa moet het morgenochtend rond 3:00 NL tijd gaan beginnen: de historische ontmoeting tussen Kim en Trump. Veel journalisten hebben al een stekje bemachtigd en mogen nog 15 (!) uur wachten #KimTrumpSummit pic.twitter.com/GS39rC7VVo — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) June 11, 2018

Toch is Kim niet helemaal afgezonderd. Hij ging op de avond voor de top namelijk wel even de stad in. De Noord-Koreaanse leider zwaaide en lachte naar enthousiaste mensen tijdens zijn toer, die behalve voor verraste inwoners ook een welkom cadeau was voor de verslaggevers.

Selfie op Twitter

Kim bracht een bezoek aan de grootste plantenkas ter wereld en het Marina Bay Sands-resort, een zeer luxe hotel met op de hoogste verdieping een befaamd buitenzwembad in de vorm van een reusachtig surfboard. Later liep hij rond bij de haven in het centrum van het zakendistrict.

De Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan zette een selfie op Twitter, met naast de grijnzende Kim ook nog zijn onderwijscollega Ong Ye Kung.

Hotelrekening

De twee leiders zitten in hotels op ongeveer negen minuten wandelen van elkaar. Het zijn twee zeer goede hotels in het centrum van Singapore. Donald Trump in het Shangri-La hotel en Kim Jong-un in The St. Regis.

En hoewel beide mannen ongetwijfeld genoeg geld hebben, weigerde Kim Jong-un de rekening van 13.000 Singaporese dollar (ongeveer 8000 euro)voor het hotel te betalen. "Hij zou toen de Amerikanen hebben gevraagd te betalen, maar die weigerden ook. Uiteindelijk moet Singapore nu de rekening betalen, omdat zij het gastland zijn", vertelt Den Daas. "De Amerikanen zouden wel hun eigen rekening hebben betaald."

Opperste staat van paraatheid bij het St. Regis, waar ‘opperste leider’ Kim (incl zelf meegebrachte toiletpot) bivakkeert, op kosten van de Singaporese belastingbetaler. pic.twitter.com/ijNDZgihBr — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) June 11, 2018

Hier is de ontmoeting

De leiders ontmoeten elkaar in een ander hotel, op het eiland Sentosa. Sentosa betekent 'rust en vrede'. Het eiland is momenteel alleen nog te bereiken met één brug. De ontmoeting zal plaatsvinden in vijfsterrenhotel Capella.

Binnenkijken in luxehotel Capella, waar Kim Jong-un en Donald Trump elkaar morgenochtend zullen ontmoeten

Eigen toiletpot

De Noord-Koreaanse leider heeft bijzondere bagage meegenomen, namelijk zijn eigen toiletpot. "Dat deed zijn vader ook altijd al", legt Den Daas uit. "Kim is als de dood dat mensen zijn uitwerpselen zouden kunnen bestuderen, want daaruit zouden ze dingen kunnen aflezen over zijn gezondheid, bijvoorbeeld of hij een erfelijke ziekte heeft."

Gurkha's moeten zorgen voor veiligheid

Door de top is de hele stad nu in opperste staat van paraatheid, zegt Den Daas. "Je kunt nu nog wel overal komen, maar er staan op veel plekken wegblokkades en morgen zullen sommige delen van de stad verder worden afgesloten." Een speciale Singaporese politie-eenheid, Gurkha's, moet de veiligheid van Trump en Kim garanderen.

Daarnaast staan duizenden reservisten paraat. "Ze gaan met extra tassen en koffertjes naar hun werk, zodat ze meteen in actie kunnen komen als het nodig is."

Om 3 uur vannacht Nederlandse tijd begint de ontmoeting. De twee mannen spreken elkaar aan het begin 45 minuten onder vier ogen. Alleen enkele tolken zijn daarbij.

Dit kost de topontmoeting

De ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un blijkt minder duur dan we denken.

