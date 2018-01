Bij deze vervoersbedrijven wordt donderdag gestaakt

In het hele land rijden donderdag geen of minder streekbussen en regionale treinen als gevolg van een staking. Ben je benieuwd of de vervoerder waar jij mee reist ook staakt? Wij zetten alle deelnemende bedrijven op een rij.

Deze ​vervoersbedrijven doen donderdag mee aan de staking: Arriva : heel Nederland, met uitzondering van de Achterhoek en Limburg

: heel Nederland, met uitzondering van de Achterhoek en Limburg Bravo : Noord-Brabant

: Noord-Brabant Breng : Gelderland

: Gelderland Connexxion : Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland

: Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland EBS : Amsterdam en omgeving

: Amsterdam en omgeving Hermes : Eindhoven en omgeving

: Eindhoven en omgeving Keolis (voormalig Syntus): Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland (met uitzondering van de treinen tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal)

(voormalig Syntus): Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland (met uitzondering van de treinen tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal) Qbuzz : Groningen, Drenthe en Utrecht

: Groningen, Drenthe en Utrecht Klein deel van de RET: namelijk van en naar Ridderkerk en Krimpen Bron: FNV

Het Amsterdamse GVB, de Haagse HTM en Rotterdamse RET doen niet mee aan de staking. Zij vallen namelijk onder een andere cao.

Vermindering werkdruk

Vandaag liep het ultimatum af dat de bonden aan de werkgevers hadden gesteld. Het overleg tussen vervoersbedrijven en vakbonden over een nieuwe cao liep in november spaak. De vakorganisaties willen afspraken maken over met name een vermindering van de werkdruk voor buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen.

De staking duurt de hele donderdag. "Als werkgevers volharden in hun weigering om goede afspraken te maken, volgen er meer en langduriger stakingen", aldus FNV.

