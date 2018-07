Bezuinigingen bij Apeldoornse zorginstelling na miljoenenverlies

Het verlies van zorginstelling De Passerel in Apeldoorn is vorig jaar verachtvoudigd, tot bijna vier miljoen euro. Om financieel weer gezond te worden, moet de zorginstelling flink bezuinigen op investeringen en personeel.

De Passerel is een middelgrote gehandicaptenzorginstelling, met zo'n 500 werknemers, 1000 cliƫnten en een omzet van ruim 29 miljoen euro. De organisatie kwam vorig jaar in het nieuws na fouten bij het ontslag van topman Freddy Wools, die een ontslagvergoeding van ruim zes ton eiste.

Miljoenenverlies

De ontslagproblemen blijken niet de enige tegenvaller voor De Passerel. Uit de zojuist gedeponeerde jaarrekening blijkt dat de zorginstelling vorig jaar een verlies van ruim 3,9 miljoen euro heeft gemaakt. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog geen half miljoen.

De zorginstelling wijt het miljoenenverlies grotendeels aan eenmalige kostenposten. Zo moest onder meer het vastgoed worden afgewaardeerd, omdat dat als gevolg van een gewijzigde manier van aansturen voor te veel geld in de boeken stond.

'Eigen keuzen'

Volgens voorzitter van de raad van toezicht Walter Bak is er sprake van 'boekhoudkundige eigen keuzes', die 'op zichzelf niet zorgwekkend zijn'. Door de afwaardering heeft de zorginstelling in de toekomst lagere kosten, benadrukt hij.

Ook de personeelskosten stegen fors. Volgens interim-topvrouw Thea Bongers is dat te verklaren door de cao-verhogingen en een aantal eenmalige kosten. Daaronder zitten de afvloeiingsregelingen van de topman en andere werknemers en kosten voor interimmers.

Bezuinigingen

Volgens de jaarrekening moet De Passerel een reeks maatregelen nemen om weer winstgevend te worden. Zo wordt een pand verkocht, de investeringen versoberd en bezuinigd op personeelskosten.

Volgens interim-bestuurder Bongers is geen ontslagronde nodig. "Wij willen de kosten terugdringen door minder dure uitzendkrachten in te huren." Door eigen personeel flexibeler in te zetten, moet worden voorkomen dat de werkdruk teveel toeneemt.

Bongers erkent in het verslag dat de zorginstelling door de geleden miljoenenverliezen 'voor uitdagingen staat', maar benadrukt in een toelichting dat het voortbestaan van de instelling niet in gevaar is. "Wij verwachten vanaf september weer winstgevend te zijn. Heel 2018 komt uit op ongeveer nul."

Ontslag kost tonnen

Het ontslag van ex-topman Wools is inmiddels afgewikkeld. De zorginstelling moet hem doorbetalen tot oktober dit jaar. Dat kost de zorginstelling ruim 180.000 euro. Daarnaast ontvangt de ex-topman een afkoopsom van anderhalve ton.