Beveiligingsbedrijf 'schrikt' van arrestaties om kluisjesroof Oudenbosch

De arrestatie van twee medewerkers vanwege de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch, is bij beveiligingsbedrijf EBN hard aangekomen.

Het bedrijf uit Breda zegt in een verklaring geschrokken te zijn door de arrestatie en heeft de twee verdachte personeelsleden op non-actief gesteld.

Server in beslag genomen

EBN beveiligde het pand van de Rabobank in Oudenbosch. De politie had het beveiligingsbedrijf a langer op de korrel. Tijdens het onderzoek naar de kluisroof werd een server van EBN in beslag genomen.

Het bedrijf zegt dat medewerkers altijd zorgvuldig worden gescreend. Uit het onafhankelijke onderzoek dat EBN liet uitvoeren naar aanleiding van de roof zijn geen verontrustende signalen gekomen.

Contract met EBN opgezegd

EBN benadrukt dat het bedrijf zelf geen verdachte is en volledig meewerkt aan het onderzoek door de politie.

Desondanks heeft de Rabobank het contract met EBN per 1 mei opgezegd. Volgens een woordvoerder van de bank is die beslissing al snel na de kluiskraak begin maart genomen om elk risico in de toekomst uit te sluiten.

Geen twijfel of wantrouwen

EBN beveiligde voor de Rabobank vier lokale bankfilialen. De bank zegt altijd alle vertrouwen te hebben gehad in het beveiligingsbedrijf; twijfel of wantrouwen is er nooit geweest.

De bank is dan ook teleurgesteld dat twee personeelsleden van EBN worden verdacht van betrokkenheid bij de kluisroof, zegt de woordvoerder.

