Beveiligers willen meer actie, Schiphol stapt naar rechter

Schiphol stapt naar de rechter om werkonderbrekingen van beveiligers in ieder geval tot 30 september te laten verbieden. De luchthaven stelt dat de acties in de drukke zomerweken flinke gevolgen kunnen hebben voor vluchten en passagiers.

Daarnaast denkt Schiphol dat de werkonderbrekingen zouden kunnen leiden tot onveilige situaties op de luchthaven. Vakbonden FNV en CNV hebben aangekondigd dat de acties vijftien en twintig minuten gaan duren en dat er in plaats van drie, vijf werkonderbrekingen plaats zullen gaan vinden.

De afgelopen tien dagen hebben beveiligers het werk al vaker neergelegd. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen Schiphol en de bonden. De werkonderbrekingen mochten niet langer dan tien minuten duren en zouden niet plaatsvinden tijdens de drukste vertrekuren.

Dat de bonden nu toch voor meer en langere acties gaan, schiet bij Schiphol in het verkeerde keelgat. De luchthaven vindt dat het onacceptabele veiligheidsrisico's oplevert.

Eisen beveiligers

De beveiligers willen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook het aantal uren per werkweek moet volgens de FNV Beveiliging omlaag. FNV Beveiliging had een ultimatum gesteld aan G4S Aviation Security, een beveiligingsbedrijf dat actief is op de luchthavens, waaronder Schiphol.