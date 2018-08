Beveiligers Schiphol mogen acties een klein beetje opvoeren

De stakingsacties van beveiligers op Schiphol mogen toch iets uitgebreid worden. Schiphol was een kort geding gestart om dat te voorkomen. Dat is deels gelukt: de werkonderbrekingen mogen van de rechter niet te lang duren.

De voorzieningenrechter in Haarlem heeft bepaald dat de werkonderbrekingen tot 2 september mogen worden opgevoerd tot maximaal een kwartier. Vijf keer per dag mag het werk neergelegd worden. Eerder wilden de FNV en CNV het werk ook tot twintig minuten stilleggen. Dat vond de rechter te ver gaan.

Werkonderbreking

De afgelopen dagen werd al vaker het werk neergelegd, maar daar waren afspraken over gemaakt tussen Schiphol en de bonden. De werkonderbrekingen mochten niet langer dan tien minuten duren en zouden niet plaatsvinden tijdens de drukste vertrekuren.

Maar de vakbonden kondigden toch stevigere acties aan. Die zouden vijftien en twintig minuten gaan duren en het werk zou niet drie, maar vijf keer per dag worden neergelegd.

Drukte

De luchthaven stelt dat de acties in de drukke zomerweken flinke gevolgen kunnen hebben voor vluchten en passagiers. Ook denkt Schiphol dat de werkonderbrekingen zouden kunnen leiden tot onveilige situaties op de luchthaven. Deze week werden al lange wachttijgen op Schiphol gemeld.

De beveiligers willen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook het aantal uren per werkweek moet volgens de FNV Beveiliging omlaag. FNV Beveiliging had een ultimatum gesteld aan G4S Aviation Security, een beveiligingsbedrijf dat actief is op de luchthavens, waaronder Schiphol.

Maandag was de drukste dag van het jaar op Schiphol.

