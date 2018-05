Betaalautomaat slaat op hol: 'Het leek wel een fruitmachine'

Een betaalautomaat in een parkeergarage in Groningen is op hol geslagen. Toen mensen wilden betalen, bleef het apparaat maar euromunten uitspugen.

Rony van Geuns had gisteravond een vergadering in Groningen en haar auto geparkeerd in parkeergarage Boterdiep. Toen ze rond tien uur haar auto ophaalde, gebeurde er 'iets heel grappigs', zoals ze het zelf beschrijft. "Een mevrouw stond vertwijfeld bij de betaalautomaat. Ze had een 10 eurobiljet ingevoerd om te betalen, waarna er een hele hoop euromuntjes uitkwamen.

hulpknop

Toen mevrouw Van Geuns hetzelfde deed, gebeurde het opnieuw. "We wisten niet wat we zagen. Het leek wel een fruitautomaat. Jammer dat we het niet hebben gefilmd." Ze drukte op de hulpknop, maar daar kwam geen respons.



Rony van Geuns heeft het geld thuis geteld: 128 euro

De Groningse heeft het geld toen maar mee naar huis genomen. "Ik ga het straks terugbrengen. Ik ben benieuwd naar de reactie. Misschien dat er veel meer mensen met het probleem te maken hebben gehad."