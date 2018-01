Bestellingen voor boek over Trump stromen binnen bij Bol.com

Het veelbesproken boek Fire and Fury over Donald Trump lijkt ook in Nederland een bestseller te worden. Het boek is al ruim 800 keer besteld bij Bol.com: "Voor een internationale titel is dit zeker veel", laat een woordvoerster van het bedrijf aan RTL Z weten.

Het boek van de Amerikaanse auteur Michael Wolff beschrijft hoe het presidentschap van Donald Trump tot nu toe verliep. Het boek baart veel opzien, omdat Trump wordt neergezet als een onnozele man, die zelf verbaasd was dat hij de verkiezingen won.

President Trump reageerde furieus op het boek, hij probeert via een rechtszaak de publicatie tegen te houden. Dat mislukte, in de Verenigde Staten gaat de verkoop vandaag van start, vier dagen eerder dan gepland.

Al 800 keer besteld bij Bol.com

Bij Bol.com hebben ze over belangstelling niet te klagen, op dit moment zijn er ruim 800 exemplaren besteld. "We verwachten dat daar de komende dagen nog honderden per dag bijkomen", laat woordvoerster Marjan Rozemeijer van Bol.com weten.

Het boek zal deze week zelfs Dan Browns Oorsprong voorbij gaan als best verkochte boek, verwacht Rozemeijer. "Maar op de langere termijn verwachten wij niet dat de verkoopaantallen van Oorsprong zullen worden overtroffen."

Later verkrijgbaar

Omdat het boek wereldwijd inmiddels is uitverkocht volgens de woordvoerster, heeft Bol de releasedatum twee weken opgeschoven. In eerste instantie zou het boek 9 januari verkrijgbaar zijn, dat wordt nu 25 januari. De e-bookversie is inmiddels te verkrijgen.

Boekwinkels op achterstand

Bij traditionele boekhandels merken ze nog maar weinig van de populariteit van het boek. Bij Bruna kun je het boek ook al reserveren, maar de aanvragen daarvoor vallen tot nu toe tegen. Er is welgeteld één vraag binnengekomen bij de klantenservice. "Eén vraag, dat is echt niks", vertelt woordvoerder Linda Eradus.

De reden is simpel volgens haar: "Het boek is alleen in het Engels te krijgen, dan reageert het publiek minder." Daar zou best verandering in kunnen komen, uitgeverij Prometheus heeft de rechten van het boek verworven, laat een woordvoerster aan RTL Z weten, en zullen het boek, vertaald in het Nederlands, gaan uitbrengen.

Vier boeken gereserveerd

Bij het American Book Center loopt het ook nog niet echt storm, in totaal is het boek er vier keer besteld door klanten. Maar het bedrijf is goed voorbereid: "Onze Amerikaanse leverancier heeft 6500 exemplaren voor ons op voorraad, ze verwachten er overduidelijk wel wat van", vertelt in- en verkoopster Renate Stalman van de Amsterdamse vestiging.



Het aanbod aan boeken over Trump bij American Book Center in Amsterdam. (Foto: American Book Center)

"Maar het is ook weer niet schokkend veel, er was meer aandacht voor de biografieën van de Clintons en Obama", herinnert zij zich. "Er zijn al best veel titels over Trump verschenen", geeft zij als mogelijke reden voor de tegenvallende belangstelling tot nu toe. Haar Haagse collega verwacht dit weekend nog wel meer bestellingen: "Het is lekker veel in de media geweest."

Amerikaanse uitgeverij onder Duitse leiding

Het boek wordt uitgeven door de Amerikaanse uitgeverij Henry Holt and Co, dat weer onderdeel is van uitgeverij MacMillan. Dat bedrijf is op zijn beurt weer onderdeel van het Duitse uitgeverijconcern Holtzbrinck, grotendeels eigendom van de gelijknamige familie.

Dat bedrijf publiceert nauwelijks financiële informatie, maar meldde in 2015 dat het samenvoegen van de wetenschapstakken van MacMillan en Springer een bedrijf creëerde met een omzet van 1,5 miljard euro.

Voor het samenvoegen was de wetenschapstak van MacMillan goed voor de helft van de totaalomzet van Holtzbrinck in 2014, de boekentak MacMillan voor 42 procent. Bestuursvoorzitter Stefan von Holtzbrinck, zoon van oprichter Georg, is volgens Forbes goed voor 1,6 miljard dollar.

