Besluit over Lelystad Airport een jaar uitgesteld

Het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt met minimaal een jaar uitgesteld. Dat zal minister Cora van Nieuwenhuizen morgen bekendmaken.

De minister geeft vandaag een persconferentie waarin ze meer duidelijk zal maken over de uitbreiding van het vliegveld. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden, om zo de overloop van Schiphol op te vangen. Maar dat gaat niet door. Eerst moet er meer onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld de geluidsoverlast.

Tegen de uitbreiding van Lelystad is veel weerstand. Vooral in de omliggende provincies, die vrezen voor geluidsoverlast. In de milieueffectrapport (MER) zijn fouten gemaakt.

Actiegroepen pleitten eerder in de Tweede Kamer voor een volledig nieuw rapport. Maar Nieuwenhuizen wilde tot nu toe niets veranderen aan de openingsdatum van 1 april 2019.