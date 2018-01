Berg fietsen op het spoor gegooid: 'Zeer gevaarlijke actie'

Opnieuw problemen op het spoor door vandalen. Een trein van Arriva is gisteravond laat tussen Groningen en Leeuwarden op een berg fietsen gereden, die door vandalen op het spoor waren gegooid.

Het incident was bij het Friese dorp De Westereen (Zwaagwesteinde). Tientallen reizigers werden uit de gestrande trein gehaald.

