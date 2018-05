Belastingdienst krijgt binnen twee maanden 9,2 miljoen aangiften

De Belastingdienst heeft voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 tussen 1 maart en 1 mei zo’n 9,2 miljoen aangiften binnengekregen. Dat is meer dan in de afgelopen jaren.

Op de laatste dag ontving de Belastingdienst nog ruim 300.000 aangiften. Van de aangiften kwam 99 procent online binnen. De Belastingdienst kijkt tevreden terug op het verloop van de afgelopen aangifteperiode.

Via Twitter en Facebook

Ook dit jaar bood de Belastingdienst op dertig locaties hulp bij aangifte. Zo'n 59.000 mensen maakten hiervoor een afspraak.

Bij de Belastingtelefoon kwamen tussen 1 maart en 1 mei zo’n 790.000 telefoontjes binnen, dat zijn er minder dan vorig jaar (850.000). Het aantal berichten dat via Twitter en de Facebookpagina bij de belastingen binnenkwam, is minder dan vorig jaar: 4500 vergeleken met 5500 in 2017.

