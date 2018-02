Belangenverstrengeling rondom Lelystad Airport: 'Nu dit weer'

Opnieuw gaat het mis rondom het milieurapport over Lelystad Airport. De deskundige die de fouten in het rapport dat er ligt moest herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die de nieuwe versie van dat rapport moet beoordelen.

Hier kwam dagblad de Stentor achter na onderzoek. De deskundige, Stefan van Morel, is eind januari teruggetreden vanwege belangenverstrengeling.

Na vragen van bewoners over zijn onafhankelijkheid is hij uit eigen beweging opgestapt, om iedere schijn te vermijden dat hij het advies van de commissie kan beïnvloeden, zegt hij tegen De Stentor.

Gevolgen uitbreiding

Een milieu effectrapportage (mer) wordt gemaakt door een onafhankelijke commissie en onderzoekt de effecten van bouwplannen van de overheid op het milieu voor er een besluit wordt genomen.

In 2019 moet Lelystad Airport vluchten gaan overnemen van Schiphol, dat afgelopen jaar al tegen het maximale aantal toegestane vliegbewegingen per jaar zat. Stichting HoogOverijssel wil de gevolgen voor het wonen en de natuur van die uitbreiding minimaliseren.

'Chaos'

Het was deze stichting die het ministerie in oktober wees op het gebruik van foute gegevens in de rapportage. Door die verkeerde gegevens zou volgens de stichting 56 procent van vluchten die op Lelystad zullen landen, meer geluidshinder zullen geven dan is berekend. Een deskundige moest namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze fouten gaan herstellen.

In Den Haag is met verbijstering gereageerd op de belangenverstrengeling. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vanmiddag in het vragenuurtje een toelichting geeft op de kwestie. D66 wil van minister weten of er sprake is van 'dubbele petten'.

Tweede Kamerlid van GroenLinks, Suzanne Kröger, noemt het een zooitje: "Fouten in de onderzoeken, slechte inspraak en nu weer dit. Na alle chaos moet al het onderzoek en ingehuurde experts boven iedere twijfel verheven zijn."

Verbouwing in volle gang

Regeringspartij ChristenUnie zei begin dit jaar dat de uitbreiding van Lelystad uitgesteld moet worden en dat eerst het vertrouwen in het hele uitbreidingsplan moet worden teruggewonnen.

Lelystad Airport is nu nog een kleine regionale luchthaven. Het wordt momenteel flink verbouwd om straks Schiphol te kunnen ontlasten. Elk jaar zouden er dan zo'n 45.000 vluchten moeten opstijgen en landen vanaf Lelystad, met name vakantievluchten.