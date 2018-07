Beelden tonen ernstige mishandeling eenden in Nederlandse pluimveehouderijen

Schokkende beelden uit de pluimveehouderij: dierenrechtenorganisatie Animal Rights legde bij eendenfokkers ernstige misstanden vast bij het vangen en vervoeren van de dieren. Uit de opnamen blijkt dat eenden structureel worden mishandeld. Eendenfokkers overtreden de wet, zeggen dierenartsen.

Zo is te zien hoe een jonge eend met een laars wordt doodgetrapt, hoe eenden hardhandig in kratten worden gepropt en hoe ze bij vleugels en poten worden gegrepen in plaats van bij de nek. Vangploegen die de dieren moeten verzamelen voordat ze op transport gaan, behandelen de eenden uiterst ruw.

Schokkende beelden: eenden ernstig mishandeld in pluimveehouderijen

Een medewerker van dierenrechtenorganisatie Animal Rights filmde in verschillende Nederlandse eendenfokkerijen en constateerde een groot aantal overtredingen.

Stress, angst en pijn

Misselijkmakende beelden, zegt Robert Molenaar van Animal Rights. "Wat je ziet, is dat eenden keihard in kratten worden gegooid, dat ze worden geschopt en opgejaagd en dat ze door de acties van de vangteams heel veel stress, angst en pijn ondervinden. Dit kan gewoon niet door de beugel."

Dierenarts Arabella Burgers zegt dat de bedrijven de wet overtreden. "Je mag de dieren niet nodeloos extra laten lijden, geen extra stress veroorzaken bij het vangen of tijdens het transport. Als dat wel gebeurt, gaat het om dierenmishandeling. Dat gebeurt hier structureel." Ze vindt dat de betrokken pluimveehouderijen door het Openbaar Ministerie moeten worden vervolgd of een boete moeten krijgen van de toezichthouder NVWA.

Vooral voor de export

Jaarlijks worden in Nederland ruim 8 miljoen eenden geslacht, voornamelijk voor de export naar Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Nadat ze in ongeveer zes weken tijd zijn grootgebracht in een tiental bedrijven op en rondom de Veluwe, worden ze gevangen en naar de enige eendenslachterij van Nederland gebracht, Tomassen in Ermelo.

Die laat in een verklaring weten [.pdf] dat de behandeling van de eenden misschien wel ruw en lomp lijkt, maar dat de vangploegen in de meeste gevallen professionals zijn die weten hoe ze dieren moeten behandelen. De betrokken pluimveehouderijen hebben de beelden gezien, maar willen niet reageren.

Dons voor dekbedden

Bedrijven die het dons van de eenden kopen voor de vulling van dekbedden en kussens, zijn boos over de gang van zaken. Ze willen een 'schone sector'. Dekbeddenfabrikant Yumeko zegt dierenwelzijn voorop te stellen. "Ik vind dat dit niet kan", zegt een woordvoerder. "Dons is een bijproduct van de vleesindustrie. In dat verband moeten we nadenken over dierenwelzijn."

Beddenfabrikant Auping laat weten enorm te zijn geschrokken van de beelden. Het bedrijf zegt dons te gebruiken met de strengst mogelijke certificering. "Er blijkt echter toch sprake van dierenleed en dit kan niet." Auping zegt direct actie te ondernemen en met de leveranciers in gesprek te gaan 'om de productieketen tegen het licht te houden'.

Geen boete

De voedselautoriteit NVWA, die toezicht houdt op de pluimveehouderijen, noemt hun gedrag 'totaal niet acceptabel' en spreekt van 'heel nare beelden'. De bedrijven kunnen een bezoek verwachten van de toezichthouder. "We willen ook met de sector zelf in gesprek", zegt woordvoerder Benno Bruggink, "om duidelijk te maken dat dit toch echt niet kan."

De regels zijn helder, zegt Bruggink. "Dieren moeten zó worden vervoerd dat ze niet lijden en dat er geen letsel optreedt. Dat is hier duidelijk wel het geval." Maar de NVWA kan in dit geval geen boete opleggen, zegt Bruggink. "Dat kan alleen als de misstanden door onszelf zijn geconstateerd."

Meer op rtlnieuws.nl: