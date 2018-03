Autoriteit Persoonsgegevens zelf slordig met gegevens personeel

Slordig omgaan met privacygevoelige informatie is niet iets wat je verwacht van de Autoriteit Persoonsgevevens. Toch is dat precies wat er is gebeurd.

De instantie had per ongeluk namen van medewerkers laten staan in 800 gepubliceerde documenten, ontdekte beveiligingsbedrijf NFIR. Het bedrijf heeft er melding van gedaan bij de Autoriteit. Die heeft meteen maatregelen genomen. "Alle pdf's waarvan we weten dat dit speelt, hebben wij inmiddels aangepast", zegt woordvoerder Pauline Gras tegen NU.nl.

Niet de bedoeling

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft toe dat dit niet de bedoeling was. "Het is niet ons beleid om namen van medewerkers inzichtelijk te maken," zegt Gras. Daarom worden schrijvers van onderzoeken, wetsadviezen en verslagen nooit openbaar gemaakt.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft als wettelijke taak te beoordelen of personen en organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.

