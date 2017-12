Automobilisten Dokkum tanken water in plaats van benzine

Bij Tango tankstation in Dokkum is er iets behoorlijk mis gegaan: automobilisten tankten daar afgelopen donderdag water in plaats van Euro 95.

Mensen die getankt hadden, kwamen erachter nadat hun motor was afgeslagen. De ANWB kwam ter plaatse op het moment dat er al meerdere auto's met pech bij de pomp stonden.

Halve dag werk

Autobedrijf Jan Leegstra, die in de buurt van het tankstation staat, heeft ook een auto van een gedupeerde in de garage staan. "Die zijn we aan het herstellen. Dat is wel een halve dag werk. Al het water moet eruit, het systeem moet worden doorgespoeld en de bougies moeten worden nagekeken", vertelt een monteur tegen RTL Nieuws.

Het probleem moet dan verholpen zijn. "Maar helemaal zeker weten doe je dat niet."

Water in vat

De fout zou volgens de monteur liggen bij de distributeur van de benzine, en dus niet bij Tango zelf. "Er heeft water in hun vat gezeten in plaats van benzine."

Van de gedupeerde klant hoorde hij dat een stuk of 10 automobilisten water getankt hadden. Tango heeft hen beloofd de schade via hun verzekering te vergoeden.

