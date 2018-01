Asielinstroom bijna gelijk, wel meer Cubanen

In 2017 hebben ongeveer net zoveel mensen asiel in Nederland aangevraagd als in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND meldt dat er vorig jaar 31.327 asielaanvragen binnenkwamen. Een jaar eerder waren dat er 31.642. De meeste aanvragen kwamen van mensen met de Syrische nationaliteit (35 procent) en de Eritrese nationaliteit (13 procent).

Cubanen willen naar Nederland

Opvallend is het grote aantal asielaanvragen van Cubanen. In 2017 vroegen 256 mensen uit het Caribische land asiel aan. Alleen al in december 2017 zochten 121 Cubanen veiligheid in Nederland. In heel 2016 waren dat er 23.

Een verklaring voor de wens van veel Cubanen om naar Nederland uit te wijken heeft de IND niet.