Amsterdamse ambtenaren ingezet tegen lerarentekort

Scholen in Amsterdam kunnen dit schooljaar in het geval van een zieke leraar het gemeentehuis bellen. Ruim zestig gemeenteambtenaren staan paraat om in te vallen: voor de klas of achter de schermen.

Vier van die ambtenaren zijn bevoegd om les te geven, meldt de Volkskrant. De meeste ambtenaren kunnen helpen door administratief werk uit handen van de leraren te nemen, zodat die vervolgens meer uren voor de klas kan maken.

'Wie kan helpen?'

"Het is een urgent probleem'', zegt Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs (PvdA). "We hebben daarom ook langs onze eigen ambtenaren een ronde gemaakt met de vraag: wie kan helpen?''

In Zeeuws-Vlaanderen hebben ze het op een andere manier opgelost:

Scholen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen door hun ligging ook putten uit het reservoir aan Belgische leerkrachten

Syrische leraren

Ook worden 15 hoogopgeleide statushouders binnen een jaar klaargestoomd om aan de Amsterdamse middelbare schoolkinderen les te geven. Het gaat onder anderen om Syriërs die in hun land van herkomst ook al als leraar werkten.

Amsterdam is een van steden waar het lerarentekort het meest nijpend is van heel Nederland. Een van de oorzaken is onder meer dat de huizen er zo duur zijn, dat die met het salaris van een onderwijzer niet meer zijn te betalen.

Meer op rtlnieuws.nl: