Amsterdammers wonen het kleinst: gemiddeld 49 vierkante meter per persoon

Wat veel mensen al vermoedden, is nu ook door het CBS bevestigd. Amsterdammers moeten het gemiddeld met veel minder woonruimte doen dan de rest van Nederland.

Waar het gemiddelde aantal vierkante meters per persoon 65 is, is dat in Amsterdam 49, blijkt uit het CBS-rapport. Grote huizen zijn er in Amsterdam sowieso weinig. Waar in heel Nederland 17 procent in een huis van 150 vierkante meter of groter woont, is dat in Amsterdam slechts 3 procent.

Bij paren zonder kinderen zijn de verschillen relatief het grootst. Ruim 50 procent van de kinderloze koppels in de stad moeten het doen met minder dan 75 vierkante meter. In de rest van het land is dit maar 12 procent.

Gezinnen

Ook gezinnen met kinderen hebben relatief weinig woonruimte. Bijna 40 procent van hen woont kleiner dan 75 vierkante meter, tegenover 6 procent landelijk. Volgens CBS is het lage gemiddelde voor Amsterdam te verklaren door de grote hoeveelheid eenpersoonshuishoudens. Zoals studenten en jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan.

In het oosten van het land is het woonoppervlak per persoon voor paren zonder kinderen groter dan in het westen. Gemeenten waar paren zonder kinderen het ruimst wonen zijn het Gelderse Oldebroek en Renkum.

Grote en middelgrote steden

Ook in andere grote steden, zoals Rotterdam en Utrecht, en middelgrote steden, zoals Arnhem, Groningen, Zwolle en Enschede, zijn de woonoppervlakten per persoon gemiddeld klein.

