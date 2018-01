Amsterdam legt Airbnb verder aan banden tot 30 dagen per jaar

Amsterdammers die hun woning verhuren via websites zoals Airbnb mogen dat vanaf volgend jaar nog maar 30 dagen per jaar doen. Dat is nog maar de helft van het huidige maximum aantal dagen voor vakantieverhuur.

Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens heeft daartoe besloten na een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak over woningonttrekking. Die uitspraak geeft hem juridische basis voor de inperking van vakantieverhuur.

Niet de oplossing

"Het verkorten van de termijn is niet de oplossing voor de drukte in de stad", zegt Ivens. "Wel zal deze maatregel de overlast van toeristen in sommige buurten sterk verminderen en het wordt zo steeds onaantrekkelijker om je woning als verdienmodel te gebruiken."

In Amsterdam worden vele duizenden woningen aangeboden voor vakantieverhuur. In 2013 ging het nog om 4500 woningen. Vorig jaar waren dat er 22.000.

Het besluit komt op een gunstig moment voor Ivens. Hij begint binnenkort aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ivens is lijsttrekker voor de SP. Hij had het 'ongetwijfeld om zijn oren gekregen' dat hij het niet aandurfde de termijn terug te brengen, schrijft Het Parool.

