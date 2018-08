Amsterdam Centraal weer open na steekincident

Na een steekincident op station Amsterdam Centraal heeft de politie een verdachte neergeschoten. Volgens ooggetuigen zouden daarbij minstens drie schoten zijn gelost. Het station werd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open.

De Amsterdamse stadszender AT5 meldt dat twee personen ruzie kregen op het perron. Die ruzie liep uit in een steekpartij. Behalve de verdachte raakten twee mensen gewond. De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Treinverkeer stilgelegd

Amsterdam CS werd op last van de politie afgesloten. Het treinverkeer van en naar Amsterdam werd stilgelegd. Inmiddels is het station weer vrijgegeven. Ook het treinverkeer is weer opgestart.

Een ooggetuige zegt tegen RTL Nieuws dat er grote paniek heerste. "Toen ik de roltrap afliep, zag ik iedereen rennen. Er werd tweemaal geschoten. Toen verstopte ik me achter een muurtje, omdat ik bang was dat de dader om zich heen zou gaan schieten. Er lag een man op de grond. Er was heel veel paniek, iedereen rende alle kanten op."

Paniek op Amsterdam Centraal

Na een steekincident heeft de politie een man neergeschoten op Amsterdam Cnetraal.

Twee ambulances

"We kwamen net uit de tunnel naast het station en zouden naar de pont gaan", zegt Rosie, die ook op CS was. "Ineens zag ik iedereen van het station wegrennen en schreeuwen. Veel mensen stonden verbaasd om zich heen te kijken en toen kwam de politie. De straten werden afgezet en ik hoorde mensen zeggen dat er schoten waren gelost."

"Er waren heel veel politieagenten. Ik zag twee ambulances. We konden nog net terug door de tunnel naar de plek waar we vandaan kwamen. Kort erna werd deze afgesloten."

Bij steekincident op Amsterdam CS is door politie een verdachte neergeschoten. Onderzoek is gaande

Nadere berichtgeving volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) August 31, 2018

Amsterdam Centraal, er klonken schoten zeggen meerdere getuigen. ,,Zeker drie” pic.twitter.com/KMfzlUwTjN — Steven Verseput (@StevenVerseput) August 31, 2018