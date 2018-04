Amerika dreigt met luchtaanvallen Syrië: hoe gevaarlijk is vliegen in die regio?

De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol waarschuwt piloten boven het oosten van de Middellandse Zee. Aanleiding is een mogelijke luchtaanval door het Amerikaanse leger op Syrische doelen. Hoe gevaarlijk is het om op dit moment in die regio te vliegen?

Het bericht van Eurocontrol werd gisteren om 17.19 uur Nederlandse tijd verstuurd en geldt voor 72 uur, tot en met vrijdag dus.

Eurocontrol baseert zich op informatie van de Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, de EASA. De EASA verstuurde een zogeheten 'rapid alert notification' voor het gebied rond Cyprus. Het luchtruim is in gedeeld in regio's (FIR's). Deze waarschuwing geldt specifiek voor het oosten van de Middellandse Zee en de FIR Nicosia, de hoofdstad van Cyprus.

Piloten moeten bij het plannen van vluchten met routes boven dit gebied 'in overweging nemen' dat er 'mogelijke luchtaanvallen op Syrië' worden uitgevoerd - vanuit de lucht en vanaf schepen. Ook zou sprake kunnen zijn van 'onderbreking van radionavigatieapparatuur', staat in het bericht.

Voorwaarschuwing

"Het lijkt te gaan om een voorwaarschuwing", zegt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers​ (VNV). Een woordvoerder wijst erop dat een land ook kan besluiten om het luchtruim helemaal te sluiten. Dat is nu niet gebeurd.

Piloten worden ook geadviseerd om de NOTAM's in de gaten te houden. NOTAM's staat voor 'Notice to Airmen', een bericht dat kritische informatie bevat over een luchthaven of luchtruim. Volgens de VNV loopt alle informatie naar een piloot via zo'n NOTAM. Een piloot vraagt voor een vlucht bijvoorbeeld altijd alle NOTAMS op van de luchthavens die hij nodig zal of zou kunnen hebben.



Het luchtruim boven het oosten van de Middellandse Zee. Zie de rode lijnen voor de gebieden Cyprus (Nicosia), Libanon (Beirut) en Syrië (Damascus). Bron: Flight Radar.

Extra brandstof

Ook luchtvaartdeskundige Benno Baksteen spreekt van een voorwaarschuwing. "Men verwacht militaire actie en dat heeft gevolgen voor het gebruik van het luchtruim", zegt hij. Als er gevochten wordt, wordt het luchtruim helemaal gesloten voor civiel verkeer. Dan is vliegen binnen zo'n gebied helemaal verboden. Dat is nu niet het geval.

Piloten die deze week in dit gebied vliegen, zullen volgens Baksteen extra brandstof meenemen zodat ze, indien nodig, kunnen uitwijken.

Risico

Of de piloten nu niet een heel groot risico nemen door in het gebied te blijven vliegen, vindt Baksteen moeilijk te zeggen. "Het hangt van de situatie af. Kruisraketten vliegen laag, daar heb je op grote hoogte geen last van." Ook de afweerraketen zullen op die hoogte blijven, zegt de luchtvaartdeskundige.

Het is bovendien niet altijd verplicht om NOTAM's op te volgen, behalve dus als het luchtruim wordt gesloten.

Transavia

Van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen biedt alleen Transavia vluchten aan door dit gebied. Het gaat om vluchten naar Cyprus (Paphos) en naar Israël (Tel Aviv). Een woordvoerder van Transavia laat aan RTL Nieuws weten dat ze geen alternatieve routes gaan instellen.

KLM heeft geen toestellen die door dit gebied vliegen. Een alternatieve route is dan ook niet nodig. Wie bij KLM een ticket boekt naar Cyprus, moet overstappen op een Griekse luchtvaartmaatschappij.



De situatie rond 15.00 uur boven het Midden-Oosten op Flightradar. Te zien is dat vliegtuigen een groot deel van het conflictgebied in Irak en Syrië mijden.

MH17

Het luchtruim kan ook tot een bepaalde hoogte worden gesloten. Dat was het geval boven Oost-Oekraïne, op 17 juli 2014. Het luchtruim was tot 9750 meter hoogte dicht. Toch werd op die dag een vliegtuig geraakt dat op meer dan 10 kilometer vloog. Een BUK-raket sloeg in op vluchtnummer 17 van Malaysia Airlines. Alle 298 inzittenden, onder wie 193 Nederlanders, kwamen om.

Meer op rtlnieuws.nl: