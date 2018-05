Ambtenaren Belastingdienst voeren actie voor meer loon

Ambtenaren van de Belastingdienst, de douane en de Inspectie SZW gaan actie voeren omdat hun looneis niet is ingewilligd.

De ambtenaren willen een nieuwe cao, met een looneis van 3,5 procent. Maar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarop niet gereageerd.

'Geen enkel bod'

Het ultimatum voor die looneis werd twee weken geleden neergelegd bij Ollongren. De bonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF stellen dat de minister per brief heeft laten weten 'dat er een gat zit tussen de financiële mogelijkheden en de eisen die worden gesteld'. Ze heeft volgens de vakorganisaties 'nog steeds geen enkel bod gedaan'.

Ollongren vindt 3,5 procent in elk geval te veel. De salarissen in het bedrijfsleven gaan ook niet zo hard omhoog, stelt de minister. En het kabinet is ook al extra geld kwijt aan pensioenpremies voor ambtenaren en heeft bovendien tegenvallers door de brexit en het terugschroeven van de gaswinning, voert ze aan.

'Minachting eigen personeel'

Ollongren zegt pas eind deze maand te weten hoeveel geld ze wél over heeft voor salarisverhoging. Dan komt het kabinet met een update van de begroting voor dit jaar, de zogeheten voorjaarsnota.

"Dit is een minachting voor het eigen personeel'', zegt Marco Ouwehand van FNV Overheid. Volgens hem wordt sinds december onderhandeld. "Al die tijd heeft de werkgever niks op tafel gelegd. Het kabinet roept andere werkgevers op tot loonsverhoging, maar geeft zelf niet thuis."

118.000 ambtenaren

De bonden wijzen erop dat het kabinet het bedrijfsleven maant hogere lonen te betalen, zodat burgers ook in hun portemonnee merken dat de economie op volle toeren draait. Ollongren moet zelf het goede voorbeeld geven, vinden ze.

De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren.